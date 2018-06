Costa Crociere festeggia 70 anni con il Costa Zena Festival

Genova – Costa Crociere festeggia i 70 anni di attività e organizza una giornata di festa all’ombra della Lanterna. Per una intera giornata si potrà vivere l’esperienza di una crociera Costa in città, con tante attrazioni diverse, mai viste prima in un’unica festa: uno scivolo d’acqua da record, il concerto di Al Bano e Romina Power, i concerti di Michele Bravi, Elodie, The Kolors, Francesco Gabbani e Ermal Meta in collaborazione con Radio 105, i comici genovesi, Food District con le prelibatezze di bordo, artisti di strada, Peppa Pig e i PJ Masks, mostra di Oliviero Toscani, dj set.

Il prossimo 7 luglio Costa Crociere organizza il Costa Zena Festival: un’intera giornata, dal mattino a notte inoltrata, con oltre 20 attrazioni gratuite che animeranno l’area del centro città tra Via XX Settembre, Piazza De Ferrari, Piazza Matteotti, Piazza Caricamento e il Porto Antico. Il festival è organizzato grazie alla collaborazione e al patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Genova.

“Per festeggiare alla grande la Liguria e Genova, la città che ci ha ospitato per 70 anni, abbiamo deciso di organizzare un festival straordinario, ricco di attrazioni, concerti, show e occasioni di divertimento eccezionali per ogni fascia di età, tutte concentrate in un unico evento. L’idea è quella di trasformare Genova in una nave da crociera, condividendo con i genovesi le emozioni e la felicità che solo una crociera Costa sa offrire” – ha commentato Luca Casaura, Senior Vice President Global & Strategic Marketing di Costa Crociere.

Per non perdersi neanche un appuntamento del festival, su tutto il percorso da seguire sarà innalzato, tra le vie della città, un gran pavese (la tipica serie di bandiere della tradizione nautica presente su tutte le navi Costa da poppa a prua) lungo ben 1,8 km.

320 metri di puro divertimento e adrenalina invaderanno Via XX Settembre, grazie al più lungo scivolo gonfiabile ad acqua mai costruito in una città nel mondo! Lo scivolo sfrutterà la naturale pendenza della strada permettendo a tutti, da mattina a sera, di provare l’emozione di tuffarsi e scivolare tra i palazzi di Genova. La zona “Solarium in piazza” sarà completata da sedie a sdraio, ombrelloni e servizio bar per chi vorrà godersi un po’ di sole in Piazza De Ferrari.

Davvero eccezionale è il programma degli spettacoli. Si inizia dalla mattina con il divertimento “itinerante” offerto da artisti di strada, acrobati, giocolieri, animatori che si sposteranno in vari punti dell’area del festival. Le mascotte di Peppa Pig e PJ Masks incontreranno i più piccoli, con laboratori e animazioni, durante tutto il corso della giornata.

La stretta collaborazione con Radio 105 garantirà la presenza di tanti super ospiti per una giornata all’insegna del divertimento e della musica. L’evento prenderà il via alle 10.00 in diretta dal truck 105, un vero e proprio studio mobile posizionato in Piazza De Ferrari e dotato di palco dal quale i dj dell’emittente trasmetteranno e intratterranno il pubblico presente.

La sera il festival si concentrerà nella zona del Porto Antico. Sul palco di Radio 105 andrà in scena un grande concerto con alcuni tra gli artisti più amati dai giovani: Michele Bravi, Elodie, The Kolors, Francesco Gabbani, Ermal Meta. Seguirà il gran finale con un coinvolgente dj set che farà ballare tutti fino a notte inoltrata.

Dalle 20.00 alle 22.00, all’Arena del Mare, grande concerto di Al Bano e Romina Power, la coppia di artisti famosa in Italia e nel mondo per aver cantato la “Felicità”. A seguire, alle 23.00 circa, per la prima volta in Liguria, un incredibile show di luci e acqua ammalierà gli spettatori dallo specchio di mare del Porto Antico di fronte a Calata Falcone e Borsellino.

Il Teatro delle Feste del Porto Antico ospiterà dalle 18 gli spettacoli tutti da ridere di Maurizio Lastrico, i Bruciabaracche, Enrique Balbontin e tanti altri comici genovesi.

Il Sindaco di Genova, Marco Bucci, ha dichiarato: “Grazie a Costa Crociere Genova vivrà una giornata di festa condita da grandi eventi alla quale il Comune è fiero di partecipare e collaborare. Festeggiamo 70 anni di una realtà nata nella nostra città, che qui ha ancora la sua sede ufficiale con mille dipendenti e che finalmente nei prossimi mesi tornerà nel nostro porto. Per la giornata del 7 luglio l’invito è a tutti i genovesi, e ai tanti turisti che affollano la nostra Genova, perché partecipino numerosi e invadano il centro cittadino per un momento di grande allegria”.

“Costa Crociere è una delle realtà imprenditoriali più importanti della Liguria, un nome che porta il nome di Genova e della nostra regione in giro per il mondo” – dice il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – “Ringraziamo Costa per questa festa che, in occasione dei suoi 70 anni, animerà il centro di Genova per una giornata davvero da ricordare, con un programma ricchissimo. Siamo di fronte a una azienda nata a Genova, che è rimasta qui, e che da 70 anni continua a dare lavoro: siamo orgogliosi di questo traguardo raggiunto da Costa, simbolo di un settore, quello turistico, che è una delle gambe su cui stiamo costruendo il rilancio della Liguria. La collaborazione con Costa è fruttuosa e costante, a partire da eventi di enorme rilievo come la Partita del cuore, e siamo certi proseguirà in questa direzione”.

Eccezionale è anche l’offerta gastronomica, presente in ben 3 piazze della città dalle 10.00 in poi. Per rinfrescare il pubblico del festival Costa offrirà 2 tonnellate di gelato della sua Gelateria Amarillo. I ‘’Food District: selezione Bruno Barbieri, pizza e burger’’ si troveranno in Piazza De Ferrari, Piazza Matteotti e Piazza Caricamento, dove tutti potranno acquistare alcune delle specialità offerte a bordo delle navi Costa, che contano anche collaborazioni con importanti partner italiani: la pizza con ingredienti scelti della Pizzeria Pummid’Oro, i Burger d’Autore, una selezione di piatti dai 3 menù realizzati per Costa dallo Chef Bruno Barbieri, la mozzarella di bufala, l’Aperol Spritz Bar, il Mojito Bar, il beer bar del Birrificio Angelo Poretti.

Da non perdere anche la mostra di Palazzo Ducale “Oliviero Toscani. Ladro di Felicitಔ, con oltre 150 fotografie di Oliviero Toscani che hanno come tema la felicità vissuta dagli ospiti a bordo delle navi Costa. La mostra apre i battenti il 6 luglio sino al 14 ottobre, con ingresso libero.