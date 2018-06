Genova – Sempre grave la bambina investita a Prà

Genova – Restano gravi, all’ospedale Gaslini, le condizioni della bambina di 8 anni travolta da una moto mentre attraversava la strada al termine della regata delle Repubbliche marinare.

La piccola stava tornando a casa in compagnia dei familiari quando è stata investita da un motociclo che fortunatamente non viaggiava a forte velocità.

La bambina è stata scaraventata in aria ed è ricaduta sbattendo violentemente a terra ed ha perso conoscenza.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 e la giovane è stata stabilizzata prima di essere trasportata in codice rosso (il più grave) all’ospedale pediatrico Gaslini.

Qui i medici l’hanno sottoposta ad una serie di accertamenti clinici e poi l’hanno ricoverata riservandosi la prognosi.

La bambina non sarebbe in pericolo di morte ma viene monitorata attentamente in attesa di miglioramenti.

Indagini in corso, intanto, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che è avvenuto all’altezza delle piscine, in uno dei varchi di ingresso al canale di calma dove è avvenuta la gara.

Uno dei punti dove, già in passato, si sono registrati altri incidenti.

Al vaglio la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Il motociclista che l’ha travolta si è subito fermato per prestare soccorso e poi si è sentito male.

Mi piace: Mi piace Caricamento...