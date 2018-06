Incendio alla Ricupoil di Stagilieno, proseguono le indagini

Genova – Proseguono le indagini per stabilire l’origine del rogo che ieri ha interessato la sede della ditta Ricupoil in via Laiasso, a Genova Staglieno.

Nel primo pomeriggio sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Genova Est per un forte odore di plastica bruciata. La verifica condotta ha portato alla scoperta di un cassone di contenimento di materiale da riciclare dal quale stava fuoriuscendo anche del fumo.

Il tempestivo intervento ha permesso di limitare i danni ed i pompieri hanno provveduto ad un minuto spegnimento che ha visto l’impiego anche di una macchina operatrice, detta ragno, utilizzata per il trasferimento di materiale da un cassone all’altro per permettere il completo spegnimento del residuo di combustione.

Si cerca ora di chiarire quale sia stata la causa che ha provocato l’incendio. Al momento non si esclude nessuna pista.