MSC – A Genova il 9 giugno la nave più grande mai costruita in Italia

Genova– Arriverà all’ombra della Lanterna sabato 9 giugno, per i battesimo ufficiale, la nave MSC Seaview, la nave più grande mai costruita in Italia e che entra nella flotta di MSC Crociere.

La 15ma nave di MSC diventerà la nuova ammiraglia per il Mediterraneo ed è stata costruita presso il cantiere Fincantieri di Monfalcone.

La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza di Gianluigi Aponte, Armatore nonché Fondatore e Presidente Esecutivo del Gruppo MSC. Alla cerimonia hanno partecipato Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Cruises, Giuseppe Bono, Amministratore Delegato di Fincantieri, e i Governatori della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e della Regione Veneto, Luca Zaia.

La costruzione di MSC Seaview ha richiesto investimenti per circa 800 milioni di euro.

Con una stazza lorda superiore a 153 mila tonnellate e una lunghezza di 323 metri, MSC Seaview è la nave più grande e tecnologicamente avanzata ad essere mai stata progettata e costruita in Italia, dove ha generato occupazione per migliaia di persone con circa 10 milioni di ore/uomo.

Grazie al suo design iconico e innovativo, che segna un punto di svolta nell’architettura navale contemporanea, riuscendo a ricavare grandi spazi all’aperto, la nave offre un’esperienza di vacanza in forte simbiosi con il mare, particolarmente adatta a chi ama navigare le acque temperate.

Insieme alla gemella MSC Seaside, consegnata a novembre 2017, MSC Seaview è la seconda nave costruita in Italia da MSC Crociere ad entrare in servizio nel giro di soli 6 mesi, generando presso Fincantieri un nuovo record occupazionale con 10.000 persone impegnate contemporaneamente nello stabilimento di Monfalcone.

MSC Seaview è inoltre la terza nave della compagnia ad essere varata nel corso degli ultimi 12 mesi, nell’ambito di un piano globale di investimenti da 10,5 miliardi di euro che prevede la costruzione di un totale di 12 nuove navi entro il 2026, anno in cui la capacità passeggeri del gruppo crocieristico – che è già leader nel Mediterraneo, in tutta Europa, in Sud America e Sud Africa – verrà triplicata.

Considerando la costruzione di MSC Seaview e della gemella MSC Seaside, oltre alle due navi già ordinate a Fincantieri (classe Seaside Evo) che arriveranno nel 2021 e nel 2023, gli investimenti di MSC Crociere nella sola cantieristica in Italia superano i 3,5 miliardi di euro, generando una ricaduta economica complessiva sul territorio stimabile in circa 10 miliardi.

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Cruises, ha dichiarato durante la cerimonia: “MSC Seaview rappresenta al meglio la nostra ambizione di ridefinire ed elevare di volta in volta nuovi standard di settore, portando sul mercato prodotti distintivi e soluzioni all’avanguardia. È la seconda di quattro navi costruite con Fincantieri e conferma il nostro impegno in e per l’Italia, dove investiamo oltre 3,5 miliardi di euro nell’ambito del nostro piano di crescita globale, perché crediamo fermamente nelle capacità industriali e nelle potenzialità turistiche del Paese. Con la nostra presenza in 67 paesi, siamo uno dei principali promotori dell’Italia nel mondo e portiamo in Italia milioni di turisti che poi si innamorano del nostro Paese e ne diventano entusiasti ambasciatori. Il 50% dei nostri ospiti, entro 2 anni dalla crociera, torna per una vacanza più lunga e usando strutture di terra, dando così ulteriore impulso alla crescita dei territori”.

Giuseppe Bono, Amministratore Delegato di Fincantieri, ha dichiarato: “Senza dubbio ricorderemo MSC Seaview come un’autentica impresa. Infatti, appena sei mesi fa celebravamo in questo stesso cantiere la consegna della nave più grande nave mai costruita in Italia, MSC Seaside, un prototipo del tutto rivoluzionario, e oggi stiamo ripetiamo quel successo con la sua gemella. Si tratta di una performance straordinaria, della quale siamo estremamente orgogliosi, che abbiamo potuto esprimere grazie alle capacità tecniche e gestionali che ci hanno resi grandi e riconosciuti tali nel mondo, e che ci autorizzano a guardare con rinnovata fiducia al futuro”.

MSC Seaview definisce nuovi standard nella costruzione e nella progettazione delle navi da crociera ed è tra le imbarcazioni più innovative anche riguardo alla tecnologia ambientale presente a bordo. La nave rispetta infatti i più elevati standard ambientali internazionali e ha ricevuto dal RINA la certificazione “Green Star 3 Design” – l’attestato più completo rilasciato dall’organizzazione – a testimonianza dell’attenzione per l’ambiente prestata in ogni fase della sua realizzazione. La certificazione “Green Star 3 Design” riconosce a MSC Seaview, in particolare, la capacità di raggiungere i massimi livelli di eco-compatibilità grazie alle innovative misure che contribuiscono a ridurne in maniera significativa l’impatto ambientale complessivo. Queste misure includono, per esempio, il sistema di depurazione dei gas di scarico, il trattamento avanzato delle acque reflue, i sistemi per la prevenzione dello scarico dell’olio dai locali macchine, il sistema di trattamento delle acque di zavorra e il piano di gestione ambientale generale della nave.

Per rendere omaggio a un’importante tradizione marinara, durante la cerimonia di consegna di oggi Roberto Olivari, Direttore del cantiere navale di Fincantieri, ha consegnato a Pier Paolo Scala, Comandante di MSC Seaview, un’ampolla contenente la prima acqua che ha toccato lo scafo durante il float out (la messa in acqua) dell’anno scorso.

Nel pomeriggio di oggi, MSC Seaview lascerà Monfalcone per raggiungere il porto di Genova, destinato a diventare il suo home-port, dove sabato 9 giugno si svolgerà la cerimonia di Battesimo e il giorno successivo la nave partirà per la crociera inaugurale nel Mediterraneo.