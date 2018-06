Sampierdarena, scippatore in bicicletta strappa la collanina ad anziana

Genova – Uno scippatore in sella ad una bicicletta ha strappato la collanina dal collo di un’anziana signora che si trovava in compagnia della figlia.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in vico Ferrante Aporti, a Sampierdarena.

Qui la donna, una pensionata di 89 anni con difficoltà motorie, si trovava in compagnia della figlia quanto è stata raggiunta da un giovane in bicicletta che l’ha aggredita strappandole dal collo la catenina d’oro prima di scappare imboccando via Buranello.

Nell’aggressione l’anziana ha riportato diverse ecchimosi al collo ed un grande spavento. Immediato l’arrivo sul posto degli agenti della Polizia di Stato che hanno iniziato a setacciare le strade della zona sperando di trovare l’aggressore senza, tuttavia, rinvenire alcuna traccia dell’uomo.