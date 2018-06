Santo Stefano d’Aveto – Salvate due famiglie disperse nei boschi

Santo Stefano d’Aveto (Genova) – Si erano avventurati sui sentieri per raggiungere il monte Bue per poi arrivare al Lago Nero ma lungo la strada hanno perso la rotta e si sono persi.

Due famiglie con bambini, residenti a Genova, sono state recuperate dal Soccorso Alpino dopo alcune ore di ricerche e riportate sane e salve alle loro auto.

Le famiglie hanno chiamato i soccorsi quando si sono rese conto che stava arrivando il tramonto e loro erano ancora troppo lontani dalle auto per rientrare a casa.

Con il cellulare hanno chiamato il numero 112 e subito sono scattati i soccorsi.

Gli uomini del Soccorso Alpino li hanno individuati e raggiunti e riaccompagnati sul posto dove erano state posteggiate le vetture.

Per le due famiglie solo un pò di spavento ma tutto è finito per il meglio.

