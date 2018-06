Alassio – Aggredisce controllore con un ombrello, arrestato

Alassio (Savona) – Rischia una pesante condanna il cittadino stranieri che ieri pomeriggio ha aggredito a ombrellate un controllore che verificava i biglietti sulla linea del bus.

L’uomo è salito senza biglietto sul mezzo pubblico ma dopo poche fermate è salito un addetto al controllo che gli ha chiesto di mostrare il biglietto. Al rifiuto dell’uomo, il controllore lo ha invitato a scendere dal mezzo per compilare insieme la multa e per verificare i documenti di identità ma appena scesi, il cittadino straniero ha iniziato a offendere il controllore e poi, preso da un raptus, ha iniziato a colpirlo con l’ombrello.

Una scena che non è passata inosservata e alcuni passanti hanno subito chiamato i carabinieri che sono accorsi fermando l’aggressore e soccorrendo il ferito.

L’uomo trovato senza biglietto è stato così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni.

Ora dovrà rispondere della sua condotta in Tribunale.

