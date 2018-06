Ancora modifiche al traffico alla Foce, la sorpresa di via Antonini

Genova – Andare a dormire con l’auto posteggiata correttamente e ritrovarsela il giorno dopo “contromano”. Può succedere alla Foce dove, nottetempo, gli operai del Comune hanno “invertito” il senso di marcia tracciando la segnaletica orizzontale nonostante le auto parcheggiare in modo da risultare contromano questa mattina.

Le proteste sui social non si sono fatte attendere. Tutte le vetture posteggiate in via Antonini sono potenzialmente sanzionabili perchè posteggiate “contromano” e perchè, per uscire, dovranno necessariamente percorrere un tratto di strada in senso vietato, con il rischio d causare un incidente.

I residenti lamentano l’assenza di avvisi e di cartelli ma la questione è dibattuta.

Intanto, questa mattina, i proprietari delle auto si sono dati da fare per cercare di far manovra in modo “sicuro” con la speranza che non comparisse un vigile a far scattare una bella multa.

Cosa succederà, però, alle auto che sono rimaste parcheggiate in senso vietato?

