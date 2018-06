Autostrada A12, traffico intenso: code e rallentamenti intorno a Genova

Genova – Ancora una mattinata di traffico intenso sulla rete autostradale che circonda Genova.

Autostrade per l’Italia segnala diversi incolonnamenti lungo la A12. Veicoli in coda all’uscita di Genova est, provenendo da ponente, per la grande affluenza.

Incolonnamenti e rallentamenti anche al bivio tra la A12 e la A7 Milano-Genova sempre per traffico intenso.

Ed è nuovamente il traffico intenso a provocare coda in uscita al casello di Genova Bolzaneto, provenendo dal capoluogo ligure.

La situazione è destinata a migliorare con il passaggio dell’orario di massimo transito della mattinata.