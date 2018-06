Casello di Genova Est chiuso per tre notti per lavori

Il casello di Genova Est, sull’Autostrada A12 restrerà chiuso per tre notti per importanti lavori di manutenzione. A comunicarlo Autostrade per l’Italia che segnala che, sulla A12 Genova-Sestri Levante, per tre notti consecutive, con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di martedì 5 alle ore 05:00 di venerdì 8 giugno, sarà chiusa la stazione di Genova est, in entrata verso Sestri Levante ed in uscita per chi proviene da Genova, per lavori alle barriere di sicurezza.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Genova Nervi, sulla stessa A12 Genova Sestri-Levante o la barriera autostradale di Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova.

Ricordiamo che, sulla A7 Serravalle-Genova, nelle stesse notti, sarà chiuso l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, per chi proviene da Genova ed è diretto a Savona.

