Corso Gastaldi, moto contro furgone: 30enne ricoverato in codice rosso

Genova – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina in corso Gastaldi, nel quartiere genovese di San Fruttuoso.

Qui, intorno alle 9.00, un uomo di 30 anni che viaggiava in sella al suo scooter, per cause ancora da accertare, si è andato a schiantare contro un furgone.

L’impatto ha provocato diverse gravi ferite al 30enne che è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi del caso per poter stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.