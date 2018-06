laFeltrinelli Viaggi: sulle tracce dei grandi autori venti itinerari in giro per il mondo

Genova – “È ben difficile, in geografia come in morale, capire il mondo senza uscire di casa propria“. Il nuovo progetto de laFeltrinelli ben si sposa con il pensiero di Voltaire, che apre le porte alla collaborazione con Boscolo per dare vita a una vera e propria agenzia di viaggio digitale in cui i grandi successi della letteratura sono la fonte di ispirazione dei percorsi dei pacchetti proposti dal tour operator.

Sul sito laFeltrinelli Viaggi sono già disponibili venti itinerari che seguono fedelmente i passi dei protagonisti delle storie raccontate, e che porteranno i viaggiatori sui luoghi che hanno ispirato gli autori e appassionato intere generazioni di lettori.

I viaggi della letteratura spaziano dal Portogallo di Antonio Tabucchi all’India di Pier Paolo Pasolini, dalla Turchia di Ferzan Ozpetek al Brasile di Jorge Amado, dal Messico di Pino Carucci alla Bosnia di Paolo Rumiz. Sarà così possibile avventurarsi in percorsi più o meno impegnativi, affidandosi all’esperienza di una guida del tutto eccezionale, quella di chi il viaggio lo ha concepito e reso racconto. Gli itinerari realizzati da Boscolo e Feltrinelli sono stati minuziosamente studiati per andare incontro alle esigenze di tutte le tipologie di viaggiatore, dal più avventuriero a quello più pigro; ciò che accomuna i diversi percorsi è la possibilità, se non la necessità, di partire con il libro nello zaino, per non perdere nemmeno un frammento di quanto raccontato dall’autore a cui il viaggio è dedicato. Perché Del resto alla fine di un viaggio c’è sempre un viaggio da ricominciare.

Sul portale laFeltrinelli Viaggi si trovano tutti gli itinerari, destinati a crescere nei prossimi mesi con ulteriori proposte.