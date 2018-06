MY Basket Genova al South China Showcase, primi incontri

Hong Kong (Cina) – La delegazione italiana del MY Basket Genova al torneo del South China Showcase è giunta a destinazione dopo un lungo viaggio e ha già iniziato i primi incontri di preparazione.

Il primo giorno in trasferta è un misto tra confronto con culture differenti ed emozione.

Arrivati ad Hong Kong a metà mattinata e sbrigate le ultime pratiche burocratiche di “frontiera”, la delegazione del MY Basket Genova – composta da due squadre, staff e alcuni genitori – è stata accolta dal team di Interglobo Far East Sport capitanato da Fabio Brassesco con bandiere e foto di gruppo nella hall dell’aeroporto.

È stato poi il momento dell’arrivo all’hotel in pullman, in una struttura spettacolare, completa di tutti i confort e che ha permesso a tutto lo stafd di rifocillarsi in vista del primo impegno di questo South China Showcase.

Dopo pranzo un primo assaggio di pallacanestro con due sfide tra le due U16 e U18 del MY Basket Genova e quelle dei Black Kites, compagine collegiale del Renaissance College di Hong Kong.

Due sfide amichevoli che sono servite per rompere il ghiaccio in vista dell’inizio del torneo vero e proprio, in programma mercoledì.

Due sfide, inoltre, che hanno permesso ai ragazzi di confrontarsi con un metro arbitrale differente ma non per questo meno giusto.

Due interpretazioni del gioco che non hanno potuto che far crescere i giovani cestisti genovesi.

Infine, ecco il momento del Gala della prima sera, organizzato dal team Interglobo per accogliere la delegazione My Basket Genova ad Hong Kong, con la partecipazione di importanti figure istituzionali locali.

Cena serale, spettacoli emozionanti e tanti riconoscimenti, tra i quali quelli allo staff tecnico presente, alle donne genovesi giunte a Hong Kong e ai due capitani delle squadre.

Una serata ricca di contenuti e di passione guidata dallo stesso Fabio Brassesco e che ha permesso ai ragazzi di immergersi nello spirito del South China Showcase di cui faranno per sempre tesoro.

Diversità e confronto, queste le due parole chiave di questa prima giornata di pallacanestro asiatica.