Sciame d’api in un terrazzo di via del Campo, interviene un “aspira-api”

Genova – Uno sciame di api che ha scelto un terrazzo di via del Campo come “tappa” nel volo annuale alla ricerca di una nuova “casa”. Una curiosa sorpresa per una famiglia che abita nella via resa celebre da Fabrizio De André. Al rientro a casa la sera, infatti, hanno trovato il terrazzo invaso dalle api ed hanno chiamato il numero di emergenza 112 che li ha messi in contatto con il responsabile del primo “apiario urbano” di Genova, Marco Corzetto.

L’esperto apicoltore è intervenuto con un curioso apparecchio che “aspira le api” e ha recuperato l’intero sciame e soprattutto la regina che le operaie seguono ovunque e proteggono anche a costo della vita.

Una volta catturata l’ape regina, infatti, tutte le altre api la seguono docilmente ovunque vada.

Lo sciame rappresenta un valore per la Natura e va assolutamente preservato. Oltre ad avere un “costo” può facilmente essere inserito in un’arnia per produrre miele e altri prodotti. Inoltre le api sono fondamentali nell’equilibrio naturale poichè impollinano i fiori rendendo possibile la nascita di un frutto.

Il loro valore è testimoniato anche fatto che il loro “inseguimento” è uno dei pochissimi casi in cui è concessa l’ingresso nelle proprietà altrui senza necessità di un regolare permesso del proprietario del terreno.

Con un pò di pazienza Marco Corzetto ha quindi liberato il terrazzo dalla curiosa presenza e poi ha trasferito api e regina nell’apiario urbano.

“In via del Campo c’è una puttana…..” recitava una vecchia canzone di De Andrè – scrive Corzetto su Facebook – ma noi poco fa abbiamo trovato uno splendido sciame di api che stanotte troverà collocazione nella nuova arnia TOP BAR appena inserita nell’apiario urbano. Mercoledì i miei studenti saluteranno la fine della scuola con un ultimo meraviglioso lavoro nell’area..”