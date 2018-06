Sciopero con corteo dei lavoratori ASG Superconductors giovedì 7 giugno

Genova – Uno sciopero con corteo per le vie del ponente genovese per i lavoratori della ASG Superconductors. Sono previsti forti disagi per chi si sposta dal ponente al centro cittadino e viceversa, giovedì 7 giugno, per l’agitazione dei lavoratori dell’azienda genovese leader nella costruzione di super conduttori.

I lavoratori usciranno dalla fabbrica alle 10 e incroceranno le braccia sino alle 12 dando vita ad un corteo che provocherà il blocco della circolazione stradale nella zona. Alla manifestazione, infatti, si aggiungeranno delegazioni di altre aziende in crisi del ponente genovese.

La protesta è stata indetta dalla Fiom Cgil contro la procedura di licenziamento collettivo intrapresa dall’azienda.

La richiesta è quella di interrompere la procedura per ricondurre la vertenza nell’ambito di corrette relazioni sindacali durante le quali ricercare soluzioni alternative al licenziamento e per sollecitare l’incontro con la Regione Liguria a seguito di quanto dichiarato dall’amministrazione nell’incontro con i lavoratori dello scorso 23 maggio.