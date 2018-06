Aeroporto di Genova bloccato per un black out, cancellati voli

Genova – Voli cancellati e pesanti disagi per i passeggeri, nella notte, per un black out che ha colpito l’aeroporto “Cristoforo Colombo”. Per cause ancora da accertare le luci della pista di atterraggio-decollo si sono spente improvvisamente facendo scattare l’emergenza.

Dopo diversi tentativi l’Enav, che gestisce l’apparato di navigazione e la sicurezza aerea, ha deciso di cancellare o dirottare tutti gli aerei diretti o in partenza dall’aeroporto con disagi immaginabili per i passeggeri.

Il guasto, causato molto probabilmente da un corto circuito, è stato riparato alle prime luci dell’alba e ora lo scalo è operativo ma diversi aerei sono rimasti a terra nella notte o non sono atterrati.

Bloccato a Roma Fiumicino il volo Alitalia AZ1389, delle 21,40 e quello in partenza da Genova per Roma delle 6,30 e per Monaco delle 6,40 e per Parigi delle 6,40.

