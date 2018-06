Andora, sabato l’inaugurazione della nuova automedica della Croce Bianca

Andora (Savona) – Grande attesa per l’inaugurazione, il prossimo sabato 9 giugno, dell’Automedica della Croce Bianca di Ancora.

Si tratta di una Fiat Panda, la numero 2159, donata dai coniugi Cella e Chiodo.

L’inaugurazione, che si svolgerà nella sede di via Dante 8, sarà l’occasione per festeggiare e per ringraziare i donatori ed i tanti volontari che ogni giorno si adoperano per prestare il servizio di soccorso.

Da programma, i festeggiamenti prenderanno il via alle 18.00 con il ricevimento delle consorelle e delle autorità. A seguire si svolgerà la cerimonia di inaugurazione con la benedizione del mezzo prima di un rinfresco.

Come sottolineato dalla stessa Croce Bianca, l’iniziativa è aperta a tutti ma è gradita la conferma al numero 0182 85 345 o attraverso una mail a crocebiancandora@gmail.com.