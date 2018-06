Autostrada A10, camion si intraversa: chiuso il tratto tra Arenzano e Pra’

Aggiornamento ore 8.15 – Autostrade per l’Italia segnala che si stanno formando incolonnamenti tra Varazze e Arenzano.

Al momento sono tre i chilometri di coda prima dell’uscita obbligatoria.

Genova – Ancora un incidente sull’autostrada A10 in cui è rimasto coinvolto un mezzo pesante.

Nella mattinata odierna, intorno alle 6.30, sull’autostrada Genova-Savona, all’altezza di Vesima, un tir adibito al trasporto giornali si è intraversato ostruendo completamente la carreggiata e riversando gasolio sull’asfalto.

Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto in maniera autonoma e non ha coinvolto altri mezzi. Inoltre, sembra che il conducente non abbia riportato ferite.

Al momento il traffico risulta bloccato e si registra una coda di tre chilometri tra Arenzano ed il bivio con la A26 dei Trafori, in direzione Genova.

Per gli utenti provenienti da Savona che stanno viaggiando in direzione del capoluogo ligure, dopo l’uscita obbligatoria ad Arenzano, Autostrade per l’Italia consiglia di percorrere l’Aurelia e di riprendere l’autostrada a Pra.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, una pattuglia della Polizia Stradale ed il personale della Direzione del 1° Tronco di Genova.