Incidente sull’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia, chiuso tratto tra Arenzano e Prà

Genova – Grave incidente e autostrada A10 chiusa, nel tratto tra Arenzano e Genova Prà, questa mattina, e traffico nel caos in direzione Genova.

Intorno alle 7 del mattino un mezzo pesante ha perso il controllo sbattendo ripetutamente contro il guard rail prima di arrestarsi in modo tale da bloccare l’intera carreggiata in direzione del capoluogo ligure.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco e della polizia stradale.

L’Autostrada A10 Genova Ventimiglia è stata chiusa tra Arenzano e lo svincolo con la A26 Voltri-Gravellona Toce con conseguenze facilmente immaginabili sulla viabilità locale. Lunghe code sono segnalate sul tratto Savona-Arenzano e poi sulla statale Aurelia in direzione Genova.