“Noi” di Danilo Macrì torna in scena all’Altrove

Genova – Ritorna in scena sul suggestivo palco del teatro Altrove venerdì 8 e sabato 9 lo spettacolo “Noi – Mise en espace”, di Danilo Macrì.

Sul palco, per la regia di Carlo Orlando, saliranno Eva Cambiale, Elena Dragonetti, Carlo Orlando e Raffaella Tagliabue.

Lo spettacolo, prodotto da Narramondo & Altrove Teatro della Maddalena, racconta di un testo impolitico che di storia e politica parla.

Dal testo di Macrì: “Quando raccontarono a Borges dei desaparecidos e delle torture, lui ci rimase molto male. Disse che si era sbagliato. E che quei militari evidentemente erano degli incompetenti. D’altra parte con i dentisti al governo poteva andare ancora peggio. Per non parlare die postini…pare che abbia detto così. Per qualche strano motivo dentisti e postini sono i primi a venire in mente ogni volta che si parla di populismo. Ora che siamo al 25 aprile si levano molte voci sensate a dire di stare calmi: non siamo ancora al fascismo o ai militari incompetenti, in questo paese. E’ soltanto populismo. E’ soltanto antipolitica…Una buona notizia. Ad ogni modo non ci sembra sbagliato fermarci un attimo e mettere in ordine le due o tre cose che sappiamo di questo populismo. Perché è un populismo dal volto feroce“.

Gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00. Per informazioni e per l’acquisto di biglietti è possibile rivolgersi a info@teatroaltrove.it o telefonare ai numeri 010 97 53 672 o 339 86 57 158.