Goa Boa 2018, il programma completo della 21esima edizione

Genova – Tra il 13 e il 25 luglio, l’Arena del Mare del Porto Antico di Genova ospiterà la ventunesima edizione del Goa Boa, il festival musicale estivo che, anno dopo anno, ha saputo attrarre con la sua line-up libera da condizionamenti di genere un pubblico decisamente eterogeneo.

I riflettori si accenderanno venerdì 13 luglio, quando ad aprire il festival ci sarà il rock multisfaccettato dei Negrita, la band aretina che nei suoi 25 anni di carriera ha sperimentato e osato sonorità molto diverse, pur rimanendo fedele alla propria identità. Prima di loro, si esibirà Kiol, musicista italiano di stampo internazionale, che collabora con Paolo Nutini e sta spopolando le classifiche di Belgio e Regno Unito con il suo singolo Broken Up Again.

Venerdì 20 luglio sarà la volta della carica travolgente dei Ministri, che torneranno a Genova per far scatenare con i brani del loro ultimo album Fidatevi, per poi lasciare il palco a una delle rivelazioni di questi ultimi anni, il cantautore Motta. Sound eccezionale per il suo Vivere o Morire, osannato dalla critica e amato dal pubblico, tanto da aver reso questo giovane artista uno dei più apprezzati dell’attuale scena musicale. Prima di loro, a scaldare il palco, i Pinguini Tattici Nucleari e Makai.

Sabato 21 luglio vedrà protagonista Caparezza, altro nome acclamato a cartellone che promette di coinvolgere diverse generazioni di pubblico. Il suo ultimo lavoro discografico, Prisoner 709, è Disco d’Oro e ha aggiunto diverse tracce che si affiancheranno ai grandi successi del passato dell’artista pugliese per uno spettacolo coinvolgente e divertente. A scaldare il pubblico ci penserà il rapper Mudimbi, già noto al pubblico per aver partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Si parla di trap, rap e nuove tendenze domenica 22 luglio, con la presenza sul palco di Myss Keta, misteriosa e lasciva performer che stupirà il pubblico, Achille Lauro, poliedrico artista romano che spazia dal rock al pop senza disdegnare qualche influenza punk, Frah Quintale, la perfetta combinazione tra cultura pop travestita da indie che ben caratterizza l’attuale attitudine musicale. Punta di diamante della serata sarà Tedua, uno dei giovani talenti della trap italiana, accompagnato dal produttore Chris Nolan.

La serata finale di mercoledì 25 luglio ospiterà sul palco Francesco de Leo, frontman e fondatore de L’Officina della Camomilla, e i Coma_Cose, duo milanese in bilico tra rap ed elettronica, avvolgente e spigoloso allo stesso tempo. Si terminerà con il concerto di Coez, primo nome annunciato del Goa Boa Festival 2018, a cui va riconosciuto il merito di aver conquistato il doppio Disco di Platino con il suo primo album e di aver lanciato un singolo da 30 milioni di stream su Spotify.

Altri nomi dovranno aggiungersi per completare la line-up di questa edizione del Goa Boa Festival. Se l’anno scorso i protagonisti indiscussi sono stati i nuovi artisti e i nuovi generi musicali, per il 2018 la presenza di performer consolidati e di nuove leve del panorama non proprio mainstream garantirà il successo della manifestazione, avvicinando anche una fetta di pubblico lontana dai nuovi modi di fruizione musicale.