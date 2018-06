La Spezia – Turista cade e si frattura un ginocchio, soccorso dai Vigili del Fuoco

La Spezia – La giornata di ieri è stata caratterizzata da un intenso lavoro per i Vigili del Fuoco di La Spezia: piccoli incendi di sterpaglie,aperture appartamenti ed altre attività di routine si sono sovrapposte a due interventi più seri.

Poco dopo le 16.00 una richiesta di auto è arrivata da Manarola, lungo il sentiero che porta a Riomaggiore.

Qui un turista americano è caduto procurandosi una probabile frattura ad un ginocchio. La zona molto impervia e le condizioni meteo non ottimali non hanno permesso l’impiego dell’elicottero. Gli uomini del Comando della Spezia hanno quindi deciso di utilizzare una barella da sentiero per riportare l’uomo, letteralmente a spalla, sulla strada carrabile ,dove ad attenderli hanno trovato i soccorsi sanitari del 118. Sul posto anche due unità del Soccorso Alpino di La Spezia.

Il tempo di tornare a Spezia e la stessa squadra è stata chiamata ad intervenire a Ceparana: nella zona industriale, in località Lago Scuro un incendio ha interessato un capannone abbandonato. All’interno fortunatamente solo materiale di risulta: per domare l’incendio è stato necessario l’intervento di tutta la squadra, supportata da una autobotte ,anch’essa partita dalla Spezia. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Ceparana.