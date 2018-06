MSC Seaview nel Porto di Genova, sabato il battesimo con Michelle Hunziker e Sofia Loren

Genova – La nave più grande mai costruita in Italia è nel Porto ed attende la cerimonia di battesimo alla presenza di Michelle Hunziker e Sofia Loren. E’ la MSC Seaview, la nuova ammiraglia della compagnia di navigazione che viene presentata ufficialmente al pubblico nella cerimonia di sabato 9 giugno.

Costruita ai cantieri di Monfalcone, MSC Seaview è la nave più grande e tecnologicamente avanzata mai costruita nel nostro Paese e verrà utilizzata per le crociere nel Mediterraneo per la stagione estiva.

