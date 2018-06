Quintorigo, in arrivo il nuovo album Opposites

Genova – A vent’anni dalla loro prima apparizione nella scena musicale Italiana, i Quintorigo pubblicano il nuovo album “Opposites”, in uscita venerdì 8 giugno.

Il quartetto Romagnolo con questo nuovo lavoro che al termine dell’estate verrà proposto in un’edizione speciale composta da un doppio LP, si è ancora una volta messo in gioco, sperimentando con la musica del ‘900: da Duke Ellington a Monk, da Oliver Nelson a Ornette Coleman, da David Bowie alle tinte acide dei Rage Against The Machine. Il disco, che conterrà 10 cover e 11 brani inediti, rappresenta un esempio della libertà artistica del gruppo e anticipa un grande spettacolo live originale e dirompente che sarà presentato in anteprima all’Udin&Jazz 2018 del 5 luglio.

Il disco rappresenta una complessa architettura postmoderna, la summa di un’estetica musicale libera, contaminata e visionaria: a pezzi come “Suite And Tide Bandits”, che richiamano l’immaginario dei Gangster Movies, se ne alternano invece altri come “Waltz For Naima”, dal sapore da commedia moderna Americana. Si avverte quindi la presenza di continue fratture spazio temporali, come se fosse un film pieno di flashback e continui cambi di scenografia e ambientazione.