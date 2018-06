Rita Ora pubblica il nuovo video “Girls” e fa outing?

Verona – Rita Ora presenta il suo nuovo video musicale “Girls” con la partecipazione di Cardi B, Bebe Rexha e Charli XCX e partecipa al Wind Music Award.

Nel video, Rita Ora appare come sempre in versione molto sexy ma, questa volta, a stupire i fan ci sono alcune “rivelazioni” che fanno pensare ad un vero e proprio outing per la bella modella cantante.

Rita Ora è stata la super ospite della prima serata dei Wind Music Awards, i premi della musica italiana, trasmessa ieri sera su Rai Uno dal palco dell’Arena di Verona, dove la pop star inglese ha presentato per la prima volta in Italia il singolo GIRLS accompagnata da 10 ballerine, ed è stata premiata per la certificazione Platino del singolo “Your Song”.

Rita Ora descrive così il nuovo singolo: “Negli ultimi anni sono stata molto ispirata da tutte quelle donne che hanno avuto la forza e il coraggio di essere se stesse. Questo è un inno per tutte noi che non abbiamo paura di dominare il mondo! Una celebrazione dell’amore. E ovviamente grazie a tutte le mie meravigliose amiche che mi hanno aiutato a rendere questa canzone ancora più bella – ognuna di loro con il loro mondo e con la propria personalità. Spero che balliate tutti come pazzi con noi!”

Rita è senza dubbio una delle artiste pop inglesi di maggior successo degli ultimi dieci anni, ha venduto oltre 7 milioni di singoli, ha avuto ben 12 brani in TOP10 in Uk e il suo album di debutto ha raggiunto la vetta della classifica inglese ed è stato certificato platino. Il suo ritorno alla musica lo scorso anno ha fatto registrare oltre 1 miliardo di stream e oltre 300 mila visualizzazioni in tutto il mondo e 4 singoli sono diventati delle hit. YOUR SONG è stato il brano di maggior successo in Europa (certificato PLATINO anche in ITALIA), LONELY TOGETHER – la sua collaborazione con Avicii pubblicata in agosto e anche questa certificata PLATINO in Italia – è divenuta una hit globale, ANYWHERE uscito in ottobre ha raggiunto la posizione n°2 in UK, FOR YOU – un duetto con Liam Payne, nella colonna sonora di “50 sfumature di nero” e certificato ORO in Italia – è stato il suo quarto successo nella TOP10 inglese.

Tutti questi brani saranno compresi nel nuovo album di RITA ORA in uscita entro la fine dell’anno.