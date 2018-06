Genova – E’ uscito dal supermercato Coop del Terminal Traghetti con uno zaino colmo di merce rubata, per un valore complessivo di circa 160 euro e quando gli addetti alla vigilanza lo hanno fermato dopo aver assistito al furto, li ha colpiti e feriti cercando di fuggire.

Protagonista del movimentato episodio un cittadino marocchino di 28 anni pluripregiudicato e già destinatario di ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale eppure ancora presente a Genova.

L’uomo è stato bloccato dalla polizia e gli agenti del Commissariato Cornigliano lo hanno arrestato per il reato di rapina.

Sarà giudicato con rito per direttissima nella mattinata odierna.

