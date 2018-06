Teatro – All’Auditorium di Strada Nuova il concerto Schèggiu Campann-a

Genova – Schèggiu Campann-a, opera comica in tre atti del grande operista Genovese del secolo scorso Domenico Monleone, sarà rappresentata lunedì 11 giugno alle ore 20 presso l’Auditorium di Strada Nuova di via Garibaldi. L’evento, a cura di Franco Ghisalberti, è organizzato dall’associazione Liguria Eventi in collaborazione con il Comune di Genova.

Gli interpreti chiamati a rappresentare l’opera comica sotto forma di concerto a brani saranno Matteo Armaino, Giulia Filippi, Gianmaria Patrone, Luca Pirondini e Anna Venturi, quasi tutti artisti del Teatro Carlo Felice e componenti del coro da camera Ensemble Simone Molinaro. L’accompagnamento musicale al pianoforte sarà suonato dalle Maestre Carla Casanova e Patrizia Priarone.

L’opera Schèggiu Campann-a vuole essere un contributo alla riscoperta di un grande Genovese, la cui eredità artistica merita di essere valorizzata e conosciuta anche ai giorni nostri. L’opera si ispira a una commedia in Genovese scritta da Emanuele Canesi, che piacque a tal punto a Monleone che la fece riadattare a libretto in tre atti da Canesi stesso e Aldo Martinelli. Il titolo “Schèuggio campann-a” deriva da uno scoglio a forma di campana che era il simbolo dei genovesi ma che ora è scomparso a causa dei lavori per l’ampliamento della città. L’Opera fu rappresentata a Genova al Teatro Carlo Felice il 12 Maggio 1928. Si tratta di una tra le pochissime opere liriche scritte in dialetto. Il lavoro fu proposto anche in lingua italiana col titolo “Il patto dei tre”.

L’ingresso all’evento sarà gratuito.