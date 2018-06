Armito Teatro, la seconda giornata di saggi al Teatro della Tosse

Genova – Continua la messa in scena dei saggi finali della compagnia Armito Teatro, impegnata dal 5 giugno a portare sul palco gli allievi di tutte le età per mostrare al pubblico gli spettacoli creati durante i corsi della stagione appena conclusa.

Il sipario si è aperto su due spettacoli in particolare in un giovedì dal clima incerto, ma con fermo entusiasmo da parte dei piccoli partecipanti. Alle 18.30 le classi di prima e seconda elementare hanno portato in scena “La principessa Arcobaleno“, emozionante e appassionato testo guidato dall’esperienza di Giulia Grattarola, suggeritrice e inesauribile fonte di sorrisi e rassicurazioni per i piccoli attori. Fatine del bosco, principesse, preoccupazioni a corte: gli ingredienti per appassionare e stuzzicare la fantasia sono stati utilizzati dai ragazzi per fare un lavoro di gruppo sulle emozioni, portandole in scena sia con la recitazione sia con il disegno, con la freschezza che solo i bambini possono avere.

Meritati applausi, qualche domanda dal pubblico ed è la volta degli allievi più grandi. Creato proprio partendo da un laboratorio di improvvisazione, lo spettacolo “Un’amicizia infinita” è stato un lavoro di conoscenza tra i ragazzi e un nuovo maestro, Riccardo Baudino, che ha portato alla costruzione dei personaggi partendo dai disegni, avvicinando e rendendo possibile l’amicizia tra un drago e gli abitanti del regno di Re Giorgito.

Tanti sorrisi, emozione nel vedere i genitori e i fratellini in sala, i piccoli attori di Armito Teatro hanno dimostrato di aver lavorato con partecipazione ed entusiasmo alle lezioni che la compagnia ha realizzato, formata dal fondatore Silvano Bregante,Giulia Grattarola, Fabio Fabbri, Riccardo Baudino, Martina Grattarola, Roberto Repele, e dalle scenografe e costumiste Marta Migliaccio e Serena Repetto.

Gli spettacoli proseguiranno fino a giovedì 14 giugno al Teatro della Tosse. Ingresso gratuito.