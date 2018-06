Arte e Musica a Taggia, Giovanni Canavesio protagonista del nuovo incontro

Taggia (Imperia) – Dopo il successo della presentazione del catalogo di Francesco Brea, l’associazione Asso.Lab.Start.AM ha organizzato un nuovo incontro sull’arte tardo-medievale nelle Alpi Marittime.

L’evento, che si terrà sabato 9 giugno alle ore 16 presso il convento dei domenicani di Taggia, affronterà il tema della pittura di Giovanni Canavesio. A spiegare le opere di questo grande artista sarà la storica dell’arte Véronique Plesch, Professoressa di Art History al Colby College di Waterville (USA) e membro del comitato di redazione di alcune importanti riviste del settore. La Professoressa Plesch si era già occupata dello studio dei cicli della Passione nelle alpi, con la pubblicazione del saggio “Le Christ peint: Le cycle de la Passion dans les chapelles peintes du XVe siècle dans les Etats de Savoie” (Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie, 2004) e anche di un saggio proprio sullo stesso Canavesio dal titolo “Painter and Priest: Giovanni Canavesio’s Visual Rhetoric and the Passion Cycle at La Brigue” (University of Notre Dame Press, 2006).

Il convento dei domenicani di Taggia è, insieme a Nôtre Dame de La Brigue e San Bernardo di Pigna, uno dei luoghi dove è possibile ammirare la magnifica pittura del Canavesio. Dopo l’incontro, è in programma una visita guidata dal titolo “Giovanni Canavesio ed il convento dominicano di Taggia” a cura del Dottor Massimo Bartoletti, storico dell’arte e funzionario della Soprintendenza di Genova, noto studioso delle scuole pittoriche del ponente ligure e a sua volta autore di diverse pubblicazioni sull’artista.

A chiudere la serata invece sarà il concerto delle 21 presso l’Oratorio dei Bianchi di Taggia, dove il Coro Filarmonico Musica Nova di Sanremo eseguirà il Requiem di Mozart con l’accompagnamento di pianoforte a quattro mani.

La giornata di Arte e Musica ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura di Taggia, della Confraternita del Gonfalone di Taggia e del Liceo G.D. Cassini di Sanremo (sarà rilasciato attestato di partecipazione per aggiornamento degli insegnanti).