Cantiere di via Bertani, strada chiusa per 8 settimane. Ecco come cambia la viabilità

Genova – Come precedentemente annunciato, partiranno lunedì 11 giugno i lavori sulla rete delle tubazioni del gas in via Bertani, snodo cruciale per il collegamento veicolare tra Castelletto ed il centro città.

Un cantiere di Ireti, la società di manutenzione di Iren, che durerà otto settimane e che costringerà alla chiusura della strada ed alla modifica della viabilità della zona.

Il cantiere è stato, per richiesta del Comune di Genova, avviato nella fase estiva, allo scoccare della fine delle scuole, dettaglio che dovrebbe portare una diminuzione dei veicoli in transito nella zona.

Comune e Iren hanno quindi varato un piano di viabilità alternativa che prevede sensi di marcia invertiti in altre strade e la cancellazione di circa cinquanta parcheggi.

Da cronoprogramma, il cantiere dovrebbe terminare all’inizio di agosto ma non è da escludere, come ricordano anche i responsabili dei lavori, che il cantiere prosegua fino a fine mese.

L’intervento, che interesserà la parte alta della strada fino a piazza dei Cappuccini, sarà realizzato in due fasi.

Una prima parte vedrà l’impegno degli operai nel tratto tra corso Magenta e viale Bottaro. Durante questa prima fase dei lavori il tratto tra viale Bottaro e piazza dei Cappuccini sarà percorribile a senso unico alternato grazie all’impiego di personale e alla presenza di impianti semaforici.

Nella seconda parte dei lavori, dopo circa quattro settimane, il cantiere si sposterà nella parte più bassa della strada, tra viale Bottaro e piazza dei Cappuccini, portando il senso unico alternato nella parte alta di via Bertani.

Tra i provvedimenti di viabilità che partiranno lunedì, arriva anche il cambio di senso di marcia di via Mameli, solitamente percorsa da piazza dei Cappuccini verso corso Solferino, dove sbocca, all’altezza di Villa Gruber. Dall’11, infatti, la strada sarà percorribile in senso opposto.

Nei prossimi mesi Iren dovrà sostituire 40 chilometri di tubature in ghisa grigia con impianti più moderni in plastica, come previsto dalla normativa vigente.