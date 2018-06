Chiavari, da lunedì parte la ripavimentazione di ben 12 strade comunali

Chiavari (Genova) – La pavimentazione stradale di alcuni tratti di Chiavari si presenta da tempo in cattivo stato di conservazione a causa dell’usura, delle sconnessioni e di alcuni avvallamenti presenti nel manto stradale di diverse vie cittadine. L’amministrazione comunale di Chiavari ha dunque predisposto il rifacimento totale o, in alcuni casi, parziale di porzioni di pavimentazione grazie alla fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso. I lavori inizieranno Lunedì 11 Giugno ed interesseranno il Piazzale adiacente all’ingresso principale dell’Ospedale di Chiavari, per poi protrarsi per tutto il periodo estivo nei tratti danneggiati delle seguenti vie:

Viale Tappani;

Corso Assarotti;

Corso Gianelli;

Corso Millo;

Via Vinelli;

Piazza Caduti di Nassyria;

Via Santa Chiara;

Via Sampierdicanne – Via dei Lertora;

Palazzetto dello Sport;

Via S. Terenziano;

Via Magenta;

Corso Dante;

Nella medesima nota stampa si legge anche del rinvio a Settembre degli interventi in Corso Colombo e presso la banchina antistante la zona F del Porto Turistico, il tutto per creare meno disagi agli utenti e ai turisti.

“Grazie allo sblocco del patto di stabilità, che ho ottenuto ad Agosto 2017, siamo riusciti a pianificare una serie d’interventi importanti su tutto il territorio cittadino – ha spiegato il sindaco Di Capua – L’importo dei lavori a base d’asta ammontava a 245.900,00 euro più IVA, per un totale complessivo del progetto di 300mila euro; il ribasso d’asta offerto è stato del 27,67% e, secondo il bando di gara, lo riutilizzeremo immediatamente per ulteriori lavori di asfaltatura.”