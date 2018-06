Ciak d’Oro 2018, “Chiamami col tuo nome” è il miglior film

Roma – I Ciak d’Oro 2018 del magazine omonimo diretto da Piera Detassis sono stati assegnati. A decretare i vincitori è stata una speciale giuria composta da cento giornalisti e critici e dai lettori, che hanno dovuto destreggiarsi tra pellicole molto diverse tra loro. La scelta finale è caduta su Chiamami col tuo nome, che ha portato a casa il titolo di miglior film, oltre a quelli per il miglior montaggio e manifesto. Diretto da Luca Guadagnino, il film era già stato candidato agli Oscar per ben quattro categorie, tra cui proprio quella per cui è stato premiato alla manifestazione romana.

Grandi soddisfazioni anche per i Manetti Bros, che portano a casa cinque Ciak d’Oro per il loro Ammore e Malavita: miglior regia, colonna sonora, canzone originale, attrice non protagonista (assegnato a Claudia Gerini) e il Ciak “colpo di fulmine” a Serena Rossi.

Tra i vincitori noti, Paola Cortellesi ha conquistato il premio del pubblico come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione nella pellicola Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani; sempre per lo stesso film, premiato anche Antonio Albanese come miglior attore.

A ritirare il premio come miglior scenografia e migliori costumi è stato il regista turco Ferzan Ozpetek, grazie al suo Napoli velata. Fra i premi più popolari, assegnati dal pubblico, c’è il Superciak d’Oro consegnato a Luciano Ligabue, che è tornato dietro la macchina da presa con Made in Italy conquistando i fan.

Ecco l’elenco completo dei vincitori:

Ciak d’Oro Miglior Film

Chiamami col tuo nome – Luca Guadagnino Ciak d’Oro Miglior Regia

Manetti Bros. – Ammore e Malavita Ciak d’Oro Migliore Attrice Protagonista

Paola Cortellesi – Come un gatto in tangenziale Ciak d’Oro Miglior Attore Protagonista

Antonio Albanese – Come un gatto in tangenziale Ciak d’Oro Miglior Attore Non Protagonista

Massimo Ghini – A casa tutti bene Ciak d’Oro Miglior Attrice Non Protagonista

Claudia Gerini – Ammore e malavita Ciak d’Oro Miglior Manifesto

Chiamami col tuo nome – Luca Guadagnino, Chen Li e Carmelo Pirrone Ciak d’Oro Bello & Invisibile

Dove non ho mai abitato – Paolo Franchi Ciak d’Oro Miglior Sonoro in Presa Diretta

Giuseppe Tripodi (AITS) – A Ciambra Ciak d’Oro Migliore scenografia

Ivana Gargiulo e Deniz Gokturk Kobanbay – Napoli velata Ciak d’Oro Migliore Colonna Sonora

Pivio & Aldo De Scalzi – Ammore e malavita Ciak d’Oro Migliore Canzone Originale

BANG BANG nel film Ammore e malavita – Musica di Pivio & Aldo De Scalzi e testi di Nelson – Interpreti: Giampaolo Morelli, Franco Ricciardi e Serena Rossi Ciak d’Oro Miglior Montaggio

Walter Fasano – Chiamami col tuo nome Ciak d’Oro Miglior Fotografia

Luca Bigazzi – Sicilian Ghost Story Ciak d’Oro Miglior Montaggio

Susanna Nicchiarelli – Nico,1988 Ciak d’Oro Migliori Costumi

Alessandro Lai – Napoli velata Ciak Alice/Giovani

Cuori puri – Roberto De Paolis Ciak d’Oro Miglior Produttore

Maria Carolina Terzi e Luciano Stella di Mad Entertainment , Paolo Del Brocco di Rai Cinema – Gatta Cenerentola Ciak d’Oro – Premio Mini Miglior Opera Prima

Cuori puri – Roberto De Paolis Ciak d’Oro Speciale Serial Movie

Salvatore Esposito Ciak d’Oro Speciale Serial Movie

Ornella Muti – Sirene Ciak d’Oro Colpo di Fulmine Maschile

Nicola Nocella – Easy – Un viaggio facile facile Ciak d’Oro Colpo di Fulmine Femminile

Serena Rossi – Ammore e malavita Superciak d’Oro

Luciano Ligabue Ciak d’Oro Classic

Carlo Buccirosso