Giornata Mondiale degli Oceani: fine settimana di incontri all’Acquario

Genova – In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani dell’8 giugno, l’Acquario di Genova ha organizzato un doppio evento speciale dal titolo “Un tuffo nel pianeta Blu. Alla scoperta degli Oceani del Mondo”, in programma per le giornate di sabato 9 e domenica 10.

La Giornata Mondiale degli Oceani è stata istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite in occasione del vertice di Rio de Janeiro e riconosciuta nel 2009 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Rappresenta un momento di importante impegno per quanto riguarda la divulgazione, l’educazione e la ricerca scientifica sulle tematiche legate al mare e all’ambiente. Ogni anno viene portata avanti dal WON, World Ocean Network, associazione internazionale di cui fa parte anche l’Acquario di Genova e la Fondazione Acquario di Genova Onlus.

Gli eventi in programma saranno incentrati sul tema della Giornata di quest’anno: l’inquinamento da plastica dei mari. Proprio alla fine dello scorso anno (Dicembre 2017), nell’ambito di una tavola rotonda sul problema organizzata in collaborazione con Costa Edutainment e l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America presso l’Auditorium dell’Acquario di Genova, la Fondazione Acquario di Genova ONLUS si era fatta promotrice di un accordo di collaborazione tra WWF, Legambiente, Marevivo e Garbage Patch State (l’iniziativa che rappresenta ufficialmente gli oltre 16 milioni di km2 di residui plastici che galleggiano nei vari oceani del mondo e che è stato ufficialmente riconosciuto come Stato dall’Unesco dell’Aprile 2013).

I partecipanti saranno condotti all’interno di un percorso itinerante alla scoperta dell’origine della vita, avvenuta quasi 4 miliardi di anni fa proprio nell’acqua. Nel corso dell’animazione, il pubblico potrà scoprire l’importanza degli Oceani nella regolazione del clima del pianeta terra attraverso l’osservazione di animali e ambienti fedelmente riprodotti nelle vasche: forniscono infatti circa il 50% dell’ossigeno che gli essere viventi respirano e sono fonte di cibo. Rappresentano inoltre la rete di connessione per il commercio internazionale e svolgono un importante ruolo economico per i paesi che traggono guadagno dal turismo.

A causa dell’attività umana il Pianeta Blu è a rischio ed è importante prenderne atto immediatamente, attuando comportamenti responsabili nel nostro quotidiano, favorendo la salvaguardia e la conservazione. Nel corso dell’animazione, i partecipanti riceveranno alcuni semplici suggerimenti di piccole azioni che possono diventare abitudini quotidiane di ognuno capaci di diventare parte attiva della soluzione a questo grandissimo problema.

“Un tuffo nel Pianeta Blu. Alla scoperta degli Oceani del Mondo” si terrà alle ore 16 e la partecipazione comprenderà l’ingresso all’Acquario di Genova. L’appuntamento con la guida sarà presso la vasca degli squali al primo piano del percorso espositivo.