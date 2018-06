Incidente frontale a Masone, ferita una donna

Masone (Genova) – Grave incidente, questo pomeriggio, sulla strada statale per Campoligure. Due vetture si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Multedo per riuscire ad estrarre una donna dalla sua vettura.

I pompieri sono arrivati sul posto assieme ai mezzi del soccorso 118 e con una speciale strumentazione hanno letteralmente aperto l’auto riuscendo a liberare la donna ferita.

Con cesoie idrauliche e divaricatore hanno aperto una strada tra le lamiere contorte sino all’occupante e l’hanno liberata per poi consegnarla ai soccorritori.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

