Incidente mortale in corso Italia, muore un 30enne

Genova – Incidente mortale, nella notte, in corso Italia. Alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un corpo senza vita accanto ad una moto all’altezza di via Giordano Bruno, nel quartiere di Albaro. Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 e le forze dell’ordine ma all’arrivo si è potuto solo costatare il decesso di un giovane di circa 30 anni che giaceva accanto alla moto.

Subito sono iniziate le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità di terzi.

Vengono analizzate le immagini video delle telecamere di sorveglianza della zona per capire se il giovane sia caduto in autonomia o se, invece, sia vittima di un incidente con un’auto pirata.

Il fuggiasco potrebbe essere accusato di omicidio stradale se non si presenterà spontaneamente alle forze dell’ordine.

Non viene esclusa, però, neppure l’ipotesi di un incidente in solitaria, con il conducente del motociclo che ha perso il controllo del mezzo schiantandosi a terra.

Mi piace: Mi piace Caricamento...