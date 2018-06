MSC Seaview in porto a Genova, proteste per la discoteca sino alle 3 di notte

Genova – Passeggeri a bordo e musica a tutto volume sino alle 3 di notte, sulla MSC Seaview che domani riceverà il tradizionale “battesimo” alla presenza di madrine di eccezione come Michelle Hunziker e Sophia Loren.

Raffica di telefonate di protesta, nella notte, alla Capitaneria di Porto e alle forze dell’ordine, da parte dei residenti della zona di San Teodoro e delle alture della città dove, sino alle 3, è rimbombata la musica della “discoteca” allestita sul ponte della nave in occasione dei festeggiamenti per i Vip a bordo.

Molti cittadini si sono lamentati anche sulle pagine social dedicate al quartiere “interessato” ma le polemiche hanno visto anche le risposte di quanti hanno invece salutato la festa come un segno di “vitalità” della città di Genova.

Ora l’attenzione di tutti i residenti della zona è sulla prossima nottata, quella che precede la vera festa di battesimo, con VIP a bordo e festeggiamenti al massimo.

