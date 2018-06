Eventi – ToScienceCamp, 12 proposte tra scienza e divertimento

Genova – Sono ai nastri di partenza i campi proposti da ToScienceCamp, il progetto nato da ToScience e che propone a bambini e ragazzi l’esperienza delle scienze e del gioco a contatto con la natura.

Per il 2018 tante sono le novità proposte.

Dodici raduni in diverse regioni d’Italia, ma anche in Francia ed in Spagna che vedranno la collaborazione di partner speciali come Cicap, EditorialeScienza, il Museo Paleontologico di Asti, l’associazione Così per Gioco, la Scuola di Robotica di Genova, Accatagliato/Planck magazine, Tecnoscienza, Officine Creative Torino e Ocena Literacy Italia, e che indagheranno nuovi ambiti come la paleontologia, la biologia marina e l’intreccio tra arte e scienza, solo per citarne alcuni.

Tra le novità che caratterizzano l’estate di quest’anno, particolare attenzione hanno richiamato i due viaggi di Turisti per Scienza che condurranno i partecipanti alla volta di Valencia e Ustica.

Ma tantissime sono le proposte per tutte le età, dai bambini di 7 anni fino ai 18, con un’apertura alle famiglie ed agli adulti.

I ToScienceCamp sono, per scelta, tutti residenziali.

Una settimana lontano dalla routine quotidiana, infatti, permette a giovani e giovanissimi di partecipare completamente ad un’esperienza stimolante che li porta progressivamente a conquistare autonomia e spirito di confronto con i coetanei.

A condurli, tra scoperte ed esperimenti, uno staff esperto formato da animatori scientifici professionisti che, in occasioni speciali, viene affiancato da esperti esterni come guide naturalistiche e ricercatori.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni è possibile visitare il sito www.tosciencecamp.it, inviare una mail all’indirizzo info@tosciencecamp.it o telefonare al numero 334 89 65 886.