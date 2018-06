Genova Beach Soccer, le novità della stagione 2018

Genova – Si è tenuta presso la sala riunioni della FIGC-LND di via Dino Col, la conferenza di presentazione della stagione 2018 dell’ASD Genova Beach Soccer. Alla presenza del presidente del Comitato Regionale Liguria Giulio Ivaldi, della delegata provinciale di Genova Stella Frascà, dell’assessore allo sport del Comune di Genova Fabrizio Fazzari, del vice presidente del Vallescrivia Calcio 2010 Pietro Teglia, la società sportiva di Genova ha presentato le tante novità dell’edizione di quest’anno.

Su tutte spicca la realizzazione della Beach Soccer Arena di Busalla dove, a partire dal prossimo 11 giugno, si svolgeranno le partite della 5° Liguria Beach Soccer Cup e del 2° Memorial Graziano Giovinazzo.

«Finalmente abbiamo una casa – ha detto Nicolò Rossetti, co-fondatore della ASD Genova Beach Soccer – Tutto questo grazie al Comune di Busalla e alla collaborazione con il Vallescrivia Calcio, una bellissima vasca di sabbia dove praticheremo tutti gli sport su sabbia. Lunedì inizieremo con le prime partite della Liguria Beach Soccer Cup, che ha ripetuto il grande successo delle scorse edizioni. Finalmente in un’arena vicina a casa, per un’altra edizione da record. Se penso a come siamo partiti soltanto 5 anni fa, con un torneo organizzato quasi per scherzo, è davvero da non crederci. Quello di quest’anno sarà veramente un torneo indimenticabile, soprattutto per la cornice che ci aspetta, con un campo regolamentare, in una cornice verde splendida e con un’intera valle che non aspetta altro che di vederci all’opera».

«Noi ci abbiamo messo il luogo – ha commentato invece l’assessore Fazzari del Comune di Busalla – ma va detto che i ragazzi della Genova Beach Soccer e del Vallescrivia Calcio hanno fatto il resto quindi è soprattutto merito di quest’interazione positiva se si è giunti ad una realizzazione in tempi record di questa Beach Arena. E così abbiamo scommesso sulla possibilità di fare sport in un’area verde bellissima, con tutti i servizi che Busalla può offrire».

«È una collaborazione nata quasi per caso – ha spiegato poi Teglia del Calcio Vallescrivia – ma noi del Vallescrivia abbiamo nel nostro Dna questa vocazione al “fare rete” con altre società sportive ed anche con altre realtà di discipline diverse dal calcio. E così, quando ci hanno proposto di collaborare con la Genova Beach Soccer ho subito detto di sì. E adesso siamo pronti per iniziare con tornei di beach soccer, volley, rugby, basket e chi più ne ha, più ne metta. Saranno due mesi intensi!».

Durante la conferenza è stato anche presentato il nuovo allenatore che guiderà la squadra quest’estate: si tratta di Enrico Ragni, che nello scorso campionato ha allenato il Bogliasco in Prima Categoria. Queste le sue prime parole da tecnico della Genova Beach Soccer: «Io sono originario di Vasto dove da tanti anni è attiva la Vastese, una delle società più importanti del panorama del beach italiano – ha detto Ragni – e quindi, quando ero ragazzino, dai 10 ai 18 anni, in vacanza mi ritrovavo sempre a giocare a pallone sulla sabbia, tanto che allora non si chiamava nemmeno Beach Soccer. Quella per il Beach è quindi una passione che ho fin da bambino ed ho accettato molto volentieri questo incarico per l’entusiasmo di Nicolò Rossetti e di tutto il gruppo della Genova Beach Soccer, un gruppo di ragazzi che vuole fare le cose per bene, non come un semplice sport per i mesi estivi ma per fare del beach una disciplina da coltivare per tutto l’anno. Per questo, avere un impianto proprio ci dà la possibilità di arrivare a organizzare stage di allenamento per i nostri giocatori anche nelle pause invernali dei campionati a 11 in modo da creare gruppo e amalgamare al meglio la squadra in vista del campionato».

L’appuntamento ora è fissato per sabato 9 giugno a Busalla, con un pomeriggio all’insegna degli sport su sabbia. Si parte con il torneo di Beach Volley e poi, alle ore 20, si prosegue con l’inaugurazione ufficiale della nuova Beach Arena, con il classico taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine e dei vertici della società ASD Genova Beach Soccer. In seguito, dopo il brindisi di rito, sarà giocata una partita di esibizione nel nuovo campo.