Genova – Oggi la Color Run al Porto Antico

Genova – Partirà alle 15,30 dal Porto Antico l’edizione 2018 della Color Run, la corsa a colori più pazza del mondo. Un percorso che si snoda sino alla Foce e sulla strada Sopraelevata e con tappe nelle quali i partecipanti verranno inondati di polveri colorate, bolle di sapone e tante altre “diavolerie”.

Non si tratta di una manifestazione sportiva e non è necessario correre, in molti si godranno la passeggiata camminando tranquillamente divertendosi a scattare foto e a scherzare con il team che colora i partecipanti.

Il palco della zona di intrattenimento aprirà già questa mattina, intorno alle 12 ed è ancora possibile iscriversi alla manifestazione.