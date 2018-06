MSC Seaview, oggi il battesimo a Ponte dei Mille

Genova – Decine di Vip da tutta Italia a bordo di MSC Seaview che oggi riceverà il tradizionale battesimo dopo il varo ai cantieri di Monfalcone dove è stata costruita. La nave più grande e tecnologicamente avanzata mai costruita in Italia viene festeggiata nel porto di Genova dove avrà base logistica per le crociere nel Mediterraneo per tutta l’estate.

La giornata di oggi è scandita da eventi e festeggiamenti che si concluderanno questa sera, intorno alle 23,30 con uno spettacolo di fuochi artificiali in onore della città.

Alle 11 la benedizione dell’arcivescovo di Genova, il cardinale Angelo Bagnasco e poi, intorno alle 17, la cerimonia vera e propria con le madrine Michelle Hunziker e Sofia Loren a tagliare il nastro tradizionale per il battesimo con la bottiglia di champagne.

A seguire, in serata, il concerto di Zucchero e il gran finale con i fuochi artificiali.

