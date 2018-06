Musica -Sarà come Abbracciarsi, il nuovo singolo di Pacifico

Genova – È in uscita oggi “Sarà come Abbracciarsi” la nuova canzone di Gino De Crescenzo, in arte Pacifico.

Dopo la partecipazione al 68° Festival di Sanremo insieme a Ornella Vanoni e Tony Bungaro con il brano “Imparare ad amarsi”, l’artista milanese è pronto per tornare sulla scena musicale con un nuovo disco di inediti in uscita a settembre, pubblicato con Ponderosa Music Records e distribuito da Artist First.

Il primo singolo, che sarà disponibile sia in digital download e nelle piattaforme di streaming che in rotazione radiofonica, è accompagnato da un video on the road ambientato tra le strade di Parigi e della Normandia, girato dalla regista e fotografa Tania Feghali.

«“Sarà come abbracciarsi” è sì una canzone d’amore, ma è una canzone dedicata a chi manca – racconta Pacifico – Ho pensato che l’unico modo per dimenticare chi si è amato è continuare a pensarci, fino in fondo, fino all’esaurimento dei pensieri che ogni grande affetto suscita. E alla fine scoprire che l’unica cosa che dimentichi è il dolore, mentre il bene scambiato ti rimane accanto.»

Pacifico ha all’attivo cinque dischi e ha vinto il Premio Tenco per l’opera prima e numerosi altri riconoscimenti, oltre ad aver partecipato al Festival di Sanremo nel 2004 vincendo il premio per la miglior musica. Ha inoltre duettato con alcuni grandi artisti Italiani e internazionali come Gianna Nannini, Ivano Fossati, Malika Ayane, Marisa Monte e Ana Moura. Con Samuele Berani nel 2015 ha scritto e interpretato “Le storie che non conosci”, con la straordinaria partecipazione di Francesco Guccini. Il brano si è aggiudicato la Targa Tenco 2015 come Migliore canzone dell’anno.

Ha scritto per il cinema, da Gabriele Muccino a Roberta Torre e ha scritto e portato in scena il monologo teatrale “Boxe a Milano”. In qualità di autore ha scritto per molti artisti protagonisti della musica internazionale come Andrea Bocelli, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Giorgia e Antonello Venditti.