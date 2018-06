My Basket Genova al South China Showcase, amichevoli con la West Island School

Hong Kong (Cina) – Sono state entrambe intense le ultime due giornate della spedizione del MY Basket, giunto in terra asiatica per affrontare il South China Showcase, torneo di pallacanestro U18 e U16 organizzato da Interglobo.

Dopo la giornata dedicata completamente alle escursioni, mercoledì le due squadre sono nuovamente scese in campo.

La mattinata è cominciata con un itinerario di circa un’ora e mezza su un tipico battello di Hong Kong, che ha permesso alla spedizione genovese di osservare lo skyline della metropoli asiatica, portando l’equipaggio da Kwun Tong Pier a Stanley Pier.

All’arrivo la possibilità di girare per alcuni negozietti prima di ritrovarsi ufficialmente al ristorante italiano Pizza Express, in cui ragazzi, staff e genitori hanno avuto la possibilità di sentirsi nuovamente a casa dal punto di vista culinario.

Terminato il pranzo è giunto il momento delle amichevoli alla West Island School, in cui le due compagini del MY Basket affrontavano in amichevole i pari età degli ESF Tigers, squadra tra le file della cui U18 militano anche Francesco e Federico Brassesco, figli di Fabio.

Se l’U16 guidata da Michele Innocenti ha superato i Tigers con il punteggio di 60-67, con 20 punti di Luca “Poso” Posocco e 17 di Boccuni, l’U18 guidata da Gabriele Grosso ha faticato un po’ di più ad imporsi a causa della grande determinazione degli avversari di Hong Kong. Grande avvio di partita, rimonta subita e contro sorpasso completato grazie a due triple di Davide Biggio ed al tiro decisivo dalla lunga distanza da parte di Simone Innocenti, che hanno regalato una vittoria in extremis per 84-86 ai genovesi.

Terminata la seconda partita tutte e quattro le squadre hanno poi cenato insieme a El Churrito, ristorante messicano di Hong Kong che ha così ospitato questo momento conviviale, in pieno stile South China Showcase.

Al termine della serata è andata in onda la striscia quotidiana con vari ospiti: dal capoallenatore Paul Lawrence ai capitani Davide Zampi e Francesco Zambrano, passando per un sempre solare Gabriele Grosso ed altri ancora. Poi tutti a dormire, in vista del trasferimento a Shenzhen della giornata successiva: dal Courtyard Marriott di Hong Kong al JW Marriott della città cinese.

Giovedì sveglia presto e mattinata ad Ocean Park per la spedizione genovese, ovvero in un grande parco divertimenti, parco acquatico e acquario di Hong Kong. Dopo pranzo poi tappa rapida in albergo per recuperare i bagagli e dirigersi alla volta di Shenzhen, città che ospiterà il South China Showcase. Ad occuparsi del trasporto l’ormai affidabilissimo e osannatissimo “Guido”, autista che ha conquistato i cuori di tutta la spedizione. Arrivo nel tardo pomeriggio, qualche oretta di riposo e cena al ristorante, per poi andare tutti a dormire. Da venerdì si dà il via alle danze.