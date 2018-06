Taggia (Imperia) – Si indaga sull’origine dell’incendio che questa mattina all’alba ha distrutto uno scooter parcheggiato in via Castelletti, a Taggia, in provincia di Imperia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo che hanno lavorato per estinguere le fiamme e per evitare che queste ultime si propagassero ad una moto, parcheggiata vicino allo scooter.

L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella dell’incendio doloso.