Vandali in azione alla Foce, gettati a terra decine di scooter

Genova – Vandali in azione, nella notte, nel quartiere della Foce dove ignoti hanno gettato a terra e danneggiato decine di scooter parcheggiati regolarmente. I danni maggiori in corso Torino dove i vandali hanno percorso i due controviali gettando a terra tutti gli scooter e i motocicli che hanno incontrato lungo il percorso.

Un gesto incomprensibile che è stato scoperto questa mattina, quando i proprietari sono scesi in strada trovando il disastro.

Numerose le chiamate alle forze dell’ordine e le denunce e i danneggiati sperano che le numerose telecamere di sorveglianza presenti nella zona possano essere utilizzate da chi indaga per risalire agli autori del gesto.

Per loro in arrivo denunce e un salatissimo risarcimento per i danneggiati.

I residenti del quartiere chiedono anche maggiori controlli perchè, per commettere un simile disastro, gli autori hanno certamente agito indisturbati molto a lungo e senza alcun controllo.

