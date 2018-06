Casella – Anziana cade in un torrente, salvata

Casella – Si è alzato in volo anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco per soccorrere l’anziana caduta questo pomeriggio in un corso d’acqua nella zona di Molino Vecchio.

La donna stava camminando quando, per cause ancora da accertare, è scivolata cadendo in un dirupo sino al greto del torrente.

Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 che hanno richiesto l’ausilio dell’elicottero per trasportare più velocemente l’anziana al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

I medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

