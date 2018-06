Genova – Agente di polizia spara e uccide un 20enne che voleva accoltellarlo

Aggiornamento delle 19,45:

Gli agenti feriti sarebbero due e uno potrebbe essere stato colpito da un proiettile esploso da un collega.

L’altro agente ferito non sarebbe grave ma sarebbe stato colpito all’inguine da un proiettile vagante o partito accidentalmente.

Genova – Un agente di polizia avrebbe ucciso un giovane di 20 anni che voleva aggredirlo con un coltello. L’episodio è avvenuto questo pomeriggio in un appartamento di via Borzoli, nell’omonimo quartiere genovese.

A chiamare la polizia sarebbe stata la madre del ragazzo e quando gli agenti si sono presentati alla porta, sembra per sedare un litigio, il ragazzo avrebbe impugnato un coltello ferendo in modo grave un agente.

L’uomo avrebbe quindi sparato uccidendo il ragazzo.

Sul posto sono accorse le ambulanze del 118 ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare.

L’agente sarebbe invece stato trasferito in codide rosso all’ospedale San Martino.

In corso gli accertamenti per ricostruire quanto avvenuto.