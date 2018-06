Rapallo – Turista cade sul sentiero per Zoagli, salvata dall’elicottero

Rapallo (Genova) – E’ caduta per alcuni metri in un dirupo mentre percorreva il sentiero che da Montallegro porta a Zoagli. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per una turista che questo pomeriggio è scivolata lungo un sentiero precipitando per diversi metri.

Fortunatamente la vegetazione fitta ha rallentato la caduta evitando il peggio ma la donna è rimasta “appesa” in attesa dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo e l’elicottero Drago di stanza a Genova.

I pompieri hanno liberato la donna dopo averla raggiunta con una tecnica speleo-alpinistica e poi l’hanno assicurata ad una barella trasportabile in elicottero permettendo il recupero della ferita.

L’elicottero l’ha poi trasportata sino alla piazzola della Croce Rossa dove è stata trasferita sull’ambulanza che l’ha trasferita in ospedale per accertamenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...