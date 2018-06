Taggia – Incidente frontale sull’Aurelia, morto un 42enne

Arma di Taggia (Imperia) – Incidente mortale, nella notte, sulla statale Aurelia. Per cause ancora da accertare un’Ape ed una vettura si sono scontrate frontalmente intorno alle 23.

Nell’impatto, violentissimo, il 42enne alla guida del mezzo a tre ruote è stato sbalzato fuori dal veicolo cadendo rovinosamente a terra. L’uomo è deceduto quasi subito a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco ma per il conducente dell’Ape non c’è stato nulla da fare.

I soccorritori hanno estratto dalle lamiere il conducente dell’altro veicolo che ha riportato alcune ferite non gravi ma è stato ricoverato in ospedale in stato di choc per quanto avvenuto.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

La statale Aurelia è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di bonifica e di ripristino dopo il terribile incidente.

