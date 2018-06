Ultraleggero precipita alle spalle di Savona, morto 75enne

Savona – Era diretto all’aeroporto di Levaldigi, nel cuneese, l’ultraleggero precipitato questo pomeriggio, intorno alle 16, alle spalle di Savona, nella zona del Santuario e Naso di Gatto.

Ad avvistare l’incidente e a dare l’allarme un fungaiolo che stava perlustrando i boschi della zona e che ha subito chiamato i soccorsi dando elementi utili ad individuare la zona dove ha visto precipitare il velivolo.

All’arrivo dei soccorsi, però, per il pilota, un 75enne originario di Terracina, in provincia di Latina, non c’era più nulla da fare.

Il mezzo aereo era partito da Piombino, in Toscana ed era diretto in Piemonte.

Indagini in corso per stabilire le cause dell’incidente che potrebbe essere stato causato da un guasto o da una manovra errata.