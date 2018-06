Autostrada A10, lavori ai portali segnaletici, chiusa la stazione di Arenzano

Genova – Autostrade per l’Italia comunica che sulla A10 Genova-Savona, per consentire lavori di manutenzione ai portali segnaletici, sarà chiusa l’uscita della stazione di Arenzano, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-sarà chiusa l’uscita della stazione di Arenzano, per chi proviene da Genova, dalle ore 22:00 alle ore 24:00 di mercoledì 13 giugno;

-sarà chiusa l’uscita della stazione di Arenzano, per chi proviene da Savona, dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di giovedì 14 giugno.

In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita della stazione autostradale di Varazze.

